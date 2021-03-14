«Это впечатляет». Хэмилтон рад, что сразу три команды значительно прибавили

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон доволен тем, что сразу три команды Формулы-1 демонстрируют высокий темп. Особенно среди конкурентов британец выделил «Ред Булл».

«Впечатляет видеть высокую скорость от некоторых других команд. Мне кажется, что «Ред Булл» выглядит особенно сильно. Приятно видеть, что «Макларен» и «Альпин» также прибавили. Так что я в предвкушении.

Что касается наших проблем, то я не трачу время на переживания. Это мешает искать решение. Мы просто упорно работаем. Думаю, хорошо, что мы столкнулись с трудностями сейчас, лучше они произойдут сейчас, а не когда мы выйдем на старт сезона. Так что идеальное время для решения проблем. Никто не переживает, мы многократные чемпионы мира, мы знаем, как сплотиться, сфокусироваться и работать», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.