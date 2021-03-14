Перес: мне понадобится пять этапов, чтобы выжимать из болида максимум

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями от работы с новой командой. По словам мексиканца, ему понадобится пять этапов, чтобы научиться выжимать максимум из болида.

«Машина отличается во многих аспектах. Разные болиды пилотируешь в разном стиле, так что к машинам нужно привыкать. Но должен сказать, что у машины «Ред Булл» очень хороший потенциал. Как только смогу выжимать из неё максимум, мы будем выглядеть очень хорошо. Сколько мне понадобится времени, чтобы научиться это делать? Сложно назвать точную цифру. Думаю, после пяти гонок. Думаю, пяти настоящих гонок должно будет хватить», — приводит слова мексиканского пилота RaceFans.

Напомним, Перес заменил в «Ред Булл» Александера Албона.