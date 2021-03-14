Сайнс и Райкконен чуть не завершили тесты в Бахрейне аварией на последнем круге

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс и финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен чуть не допустили аварию на своих последних кругах в заключительный день тестов Формулы-1 в Бахрейне. Сайнс продолжал атаковать на втором секторе, в то время как Райкконен уже сбросил скорость и не ожидал, что кто-то из соперников продолжит ехать в полную силу уже после истечения времени сессии.
Сайнс попробовал опередить Райкконена в десятом повороте, и финн лишь в последний момент увидел соперника и отвернул в сторону. Машины всё-таки допустили минимальный контакт и обе заехали на обочину. После этого разозлившийся Карлос попробовал пройти Райкконена до конца круга, но финн в свою очередь поднял скорость и не дал оппоненту шанса.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию тестов.
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