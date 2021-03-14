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Хорнер: два года назад у «Мерседеса» тоже были проблемы на тестах, потом они нас разбили

Хорнер: два года назад у «Мерседеса» тоже были проблемы на тестах, потом они нас разбили
Авто / Формула-1 0
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не придаёт значения тем трудностям, которые испытал «Мерседес» в ходе официальных предсезонных тестов. По словам функционера, немецкая команда в прошлом уже прибавляла после непростых тестов.

«Это команда высокого класса. Два года назад у «Мерседеса» тоже были проблемы в ходе тестов, но потом они разбили нас в Мельбурне. Да, их машина в Бахрейне выглядела не лучшим образом, но в Формуле-1 всё может поменяться очень быстро», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Напомним, в заключительный день тестов гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал пятое итоговое время, в то время как его напарник по команде Валттери Боттас стал шестнадцатым. В первый день тестов «Мерседес» потерял практически полдня из-за проблем с коробкой передач на машине Боттаса.

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