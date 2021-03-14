«Мерседес»: по гоночному темпу мы не так быстры, как «Ред Булл»

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал итоги финального дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Бахрейне.
«Мы добились некоторого прогресса в балансе при большой загрузке топливом и во время отработки квалификации, но можем видеть по собранным за последние дни данным, что по чистому гоночному темпу мы не так быстры, как «Ред Булл». Если говорить о темпе с пустыми баками, то картина более загадочная. Мы не собрали достаточно данных, нам нужно изучить собственный подход, ведь сегодня многие машины оказались впереди нас по темпу.
У нас были проблемы со скоростью во время зимних тестов в последние годы, но нам удавалось добиться хорошего прогресса до первой гонки, но в этот раз у нас меньше времени. Мы уже довольно скоро вернёмся сюда на первую гонку, так что запланировали программу работы, чтобы попробовать понять некоторые наши проблемы и изучить абсолютно всё, чтобы прибавить в скорости за следующие десять дней», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».
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