Штайнер остался доволен работой Мазепина и Шумахера на тестах Формулы-1

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер подвёл итоги работы Никиты Мазепина и Мика Шумахера на официальных предсезонных тестах Формулы-1, дав понять, что остался доволен их работой.
«Это был хороший день. Мы выполнили всё, что планировали, и не столкнулись с проблемами. Пилоты хорошо поработали. Думаю, они учатся и довольны кругами. Мы сделали сегодня что нужно, включая и работу над пит-стопами. Хорошо, что гонщики привыкают к Формуле-1. Так что, за исключением небольшого сбоя в пятницу, я доволен тем, как прошли тесты. Пилоты преодолели почти 400 кругов.
Теперь нам нужно изучить все данные и понять, как подготовиться к Гран-при Бахрейна. Думаю, пилотам перед этапом придётся во многое погрузиться. Команда будет делать то же самое. Пока мы не знаем, где находимся по отношению к соперникам. Так что нужно подождать первого этапа», — приводит слова Штайнера пресс-служба американской команды.
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