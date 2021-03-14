Видео: Райкконен и Сайнс в последний момент избегают аварии на тестах Формулы-1
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео интересного эпизода, произошедшего в последний день предсезонных тестов в Бахрейне. На последних минутах дня испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс попробовал опередить в десятом повороте финского гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена, однако последний не ожидал, что кто-либо из соперников попробует пройти его уже по окончании времени сессии. В итоге Райкконен в последний момент отрулил в сторону, что позволило двум болидам избежать контакта. Оба гонщика остались недовольны действиями друга друга и после инцидента даже поборолись за позицию на трассе.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.
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