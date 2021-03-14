Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Видео: Райкконен и Сайнс в последний момент избегают аварии на тестах Формулы-1

Видео: Райкконен и Сайнс в последний момент избегают аварии на тестах Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео интересного эпизода, произошедшего в последний день предсезонных тестов в Бахрейне. На последних минутах дня испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс попробовал опередить в десятом повороте финского гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена, однако последний не ожидал, что кто-либо из соперников попробует пройти его уже по окончании времени сессии. В итоге Райкконен в последний момент отрулил в сторону, что позволило двум болидам избежать контакта. Оба гонщика остались недовольны действиями друга друга и после инцидента даже поборолись за позицию на трассе.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021