Видео: Райкконен и Сайнс в последний момент избегают аварии на тестах Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видео интересного эпизода, произошедшего в последний день предсезонных тестов в Бахрейне. На последних минутах дня испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс попробовал опередить в десятом повороте финского гонщика «Альфа Ромео» Кими Райкконена, однако последний не ожидал, что кто-либо из соперников попробует пройти его уже по окончании времени сессии. В итоге Райкконен в последний момент отрулил в сторону, что позволило двум болидам избежать контакта. Оба гонщика остались недовольны действиями друга друга и после инцидента даже поборолись за позицию на трассе.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.