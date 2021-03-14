Мазепин объяснил свои слова про Хэмилтона после возмущения некоторых болельщиков

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин посчитал необходимым объяснить свой комментарий в радиопереговорах с командой после того, как ему пришлось объезжать на трассе допустившего разворот пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британца развернуло в последнем повороте в третий день тестов Формулы-1 в Бахрейне, после чего Мазепин сказал по радио: «Ха-ха, посмотрите видео с бортовой камеры! Я чуть не врезался в Льюиса!»
Некоторым пользователям в социальных сетях показалось, что Мазепин тем самым посмеялся над семикратным чемпионом мира.
«Вау. Когда я находился на симуляции гонки, то у меня был опасный момент с Льюисом. В тот момент шины уже почти закончились, и я рад, что мы не коснулись друг друга. Так что по радио это было выражение облегчения», — написал Мазепин в своём «твиттере».
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