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Сводная таблица тестов Формулы-1 в Бахрейне. Мазепин — 17-й, Феттель — 20-й

Сводная таблица тестов Формулы-1 в Бахрейне. Мазепин — 17-й, Феттель — 20-й
Авто / Формула-1 0
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Результат голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в заключительный день тестов Формулы-1 стал быстрейшим за все три дня испытаний. Голландец показал лучший результат, несмотря на то что не использовал самый мягкий тип шин С5 (в таблице — «суперсофт»). У четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля предпоследний результат, так как из-за технических проблем с болидом у немца не было шансов провести квалификационные попытки.

Формула-1. Тесты в Бахрейне. Сводная таблица

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.28,960 («софт»)
2. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,093 («суперсофт»)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,651 («софт»)
4. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,806 («суперсофт»)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,065 («суперсофт»)
6. Джордж Расселл («Уильямс») +1,157 («суперсофт»)
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,184 («софт»)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +1,227 («софт»)
9. Валттери Боттас («Мерседес») +1,329 («суперсофт»)
10. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,358 («софт»)
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,453 («суперсофт»)
12. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,500 («суперсофт»)
13. Шарль Леклер («Феррари») +1,526 («медиум»)
14. Ландо Норрис («Макларен») +1,626 («софт»)
15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,800 («суперсофт»)
16. Эстебан Окон («Альпин») +2,186 («софт»)
17. Никита Мазепин («Хаас») +2,571 («медиум»)
18. Николас Латифи («Уильямс») +2,712 («софт»)
19. Мик Шумахер («Хаас») +3,093 («медиум»)
20. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +4,782 («медиум»)
21. Рой Ниссани («Уильямс») +5,829 («медиум»).

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