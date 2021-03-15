Хэмилтон: если «Ред Булл» хочется, могут считать себя фаворитами

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон болезненно отреагировал на неудачу немецкой команды на официальных предсезонных тестах Формулы-1. Британец не стал заострять внимание на результатах «Ред Булл», но отметил, что если команде «хочется», она может называть себя новым фаворитом сезона.

«Если «Ред Булл» хочется, могут считать себя фаворитами. Не знаю, выглядели ли они сильно. Я не обращаю внимание на такие вещи.

Думаю, у них были хорошие круги, оба их пилота выглядят достаточно сильно. В этом году у них другой болид и к тому же с по-настоящему сильным составом пилотов.



Как вы видели, они выиграли последнюю гонку минувшего сезона. Можно предположить, что они будут впереди и в первой гонке сезона. Тогда нас будет ждать продолжительная и отличная битва в ходе всего сезона», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.