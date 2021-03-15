Труэкс-младший выиграл этап NASCAR в Финиксе
В Финиксе (США) завершился очередной этап NASCAR. Победителем гонки стал Мартин Труэкс-младший. Он вышел в лидеры после рестарта, когда до финиша оставалось 25 кругов. Для Труэкса-младшего эта победа стала первой в 2021 году. Также он впервые в карьере выиграл гонку в Финиксе.
В общей сложности Труэкс-младший лидировал на протяжении 64 кругов. Второе место занял Джоуи Логано. Тройку лучших замкнул Дэнни Хэмлин.
Примечательно, что в новом сезоне все пять этапов выиграли различные пилоты. Пока никому не удалось выиграть хотя бы две гонки.
В общем зачёте лидирует Хэмлин. Он набрал 236 очков. На втором месте находится Брэд Кезеловски, набравший 197 баллов. Тройку лучших замыкает Логано (192), а Труэкс теперь поднялся на четвёртое место (180).
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