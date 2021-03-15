Боттас показал новый шлем и отметил на нём изображение сибирского волка

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас продемонстрировал новый шлем. Финский гонщик опубликовал в своём «твиттере» видеоролик, на котором показал шлем и рассказал о его дизайне.

«Всем привет! У меня новый шлем на сезон 2021 года. Я решил, что снова настало время сделать что-то новое. Наступил новый сезон, начинается новая глава в моей карьере. Новый дизайн придумала моя девушка Тиффани. Она уже сделала несколько шлемов для меня, это последний из них. Как вы знаете, мне нравится голубой цвет. И здесь его довольно много, есть блестящие элементы, он здорово выглядит на солнце и при освещении. Здесь есть и мой логотип, он изменился по сравнению с прошлым сезоном.

Также на шлеме находится красивый логотип «Мерседеса», финский флаг, эмблемы спонсоров, что является необходимостью.

Кроме того, здесь есть и деталь, которая мне очень нравится. Сзади расположено изображение сибирского волка. Я сам являюсь одиноким волком. Если вы почитаете об этом персонаже в интернете, всё поймёте», — сказал Боттас.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Боттаса.