Перес ответил директору «Астон Мартин», обвинившему его в экстремальном пилотировании

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что его экстремальный стиль вождения помог команде «Рейсинг Пойнт», которая сейчас называется «Астон Мартин», заработать много очков. Ранее технический директор «Астон Мартин» Эндрю Грин высказался о стиле пилотирования новичка команды Себастьяна Феттеля. По мнению Грина, стиль вождения Феттеля не такой экстремальный, как Переса. Также технический директор «Астон Мартин» признался, что из-за такого подхода мексиканец неудачно выступил на ряде этапов.

«Что ж, я думаю, что такое экстремальное вождение принесло команде много очков. Нам сильно помог такой стиль в прошлом. Но нужно продолжать прогрессировать каждый год, чтобы выступать ещё лучше», — цитирует Переса GPFans.