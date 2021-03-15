Любители Формулы-1 уличили Цуноду в хитром использовании DRS во время тестов

Любители Формулы-1 заинтересовались впечатляющими результатами новичка «Альфа Таури» Юки Цуноды на предсезонных тестах в Бахрейне. Там Цунода показал второй результат, уступив лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

Но некоторые пользователи посчитали, что успехи Цуноды отчасти объясняются хитрым использованием системы DRS. Об этом любители Ф-1 написали на Reddit. По их мнению, японец активировал систему на стартовой прямой раньше, чем это было бы разрешено во время Гран-при (во время испытаний порядок использования DRS не регламентирован).

В прошлом сезоне на трассе в Бахрейне основная прямая начиналась в 170 м от выхода из 15-го поворота. На приведённом скриншоте эта зона начинается у синего знака Amarco. Но во время тестов Цунода включал систему гораздо раньше, сразу после выхода из поворота.

Запись можно посмотреть в «твиттере».

Примечательно, что на хитрое использование японцем системы DRS намекнул и пилот «Макларена» Ландо Норрис. Он в «инстаграме» Цуноды опубликовал комментарий: «Как там DRS?», добавив к нему смеющийся эмодзи.