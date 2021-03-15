Журналист скорректировал итоги тестов Ф-1 с учётом шин и топлива. «Хаас» уступает 3,8 с

Известный журналист Формулы-1 Марк Хьюз в материале для портала The Race опубликовал собственные подсчёты по итогам предсезонных тестов, проходивших в Бахрейне. Хьюз посчитал теоретическое время круга, которое могли показать самые быстрые пилоты в заключительный день тестов при одинаковом количестве топлива и шинах.

Журналист пояснил, что за основу взял разницу между составами шин в 0,3 секунды. Также он использовал примерные данные о количестве топлива, с которыми обычно работают команды на тестах.

В результате пересчёта круг пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена оказался примерно на две секунды быстрее фактического. После корректировки с четвёртого на седьмое место опустился пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен. В таблице Хьюза отсутствует «Астон Мартин», который из-за технических проблем не смог отработать квалификацию в заключительный день испытаний.

Время круга по расчётам Хьюза:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,060.

2. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.27,700 (+0,6).

3. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.27,960 (+0,9).

4. Льюис Хэмилтон «Мерседес») — 1.28,040 (+0,9).

5. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.28,090 (+1,0).

6. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.28,670 (+1,6).

7. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.29,430 (+2,3).

8. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.29,790 (+2,7).

9. Никита Мазепин («Хаас») — 1.30,900 (+3,8).