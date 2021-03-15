ВАДА завершило расследование в отношении ливреи «Хааса» в цветах российского флага

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) завершило расследование в отношении ливреи болида «Хааса» на новый сезон Формулы-1, сообщает Formula1News.co.uk со ссылкой на собственные источники. По данным издания, ВАДА не будет предпринимать каких-либо дальнейших действий в отношении команды.

ВАДА заинтересовалось ливреей американской команды после того, как «Хаас» окрасил болид в цвета российского флага. Титульным спонсором команды в новом сезоне будет компания «Уралкалий».

Учитывая отстранение России от международных соревнований на два года из-за допинговых нарушений, возникли сомнения в легальности такой раскраски. Никита Мазепин, один из пилотов «Хааса», из-за отстранения будет вынужден выступать в качестве нейтрального спортсмена.

Учитывая решение ВАДА, «Хаас» сможет использовать ливрею в новом сезоне.