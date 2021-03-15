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ВАДА завершило расследование в отношении ливреи «Хааса» в цветах российского флага

ВАДА завершило расследование в отношении ливреи «Хааса» в цветах российского флага
Авто / Формула-1 0
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) завершило расследование в отношении ливреи болида «Хааса» на новый сезон Формулы-1, сообщает Formula1News.co.uk со ссылкой на собственные источники. По данным издания, ВАДА не будет предпринимать каких-либо дальнейших действий в отношении команды.

ВАДА заинтересовалось ливреей американской команды после того, как «Хаас» окрасил болид в цвета российского флага. Титульным спонсором команды в новом сезоне будет компания «Уралкалий».

Учитывая отстранение России от международных соревнований на два года из-за допинговых нарушений, возникли сомнения в легальности такой раскраски. Никита Мазепин, один из пилотов «Хааса», из-за отстранения будет вынужден выступать в качестве нейтрального спортсмена.

Учитывая решение ВАДА, «Хаас» сможет использовать ливрею в новом сезоне.

Журналист скорректировал итоги тестов Ф-1 с учётом шин и топлива. «Хаас» уступает 3,8 с
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