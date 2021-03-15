Гасли: сейчас у «Альфа Таури» всё намного лучше, чем было год назад

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился ожиданиями от начала сезона.
«Всегда есть вещи, которые можно улучшить. Но, честно говоря, сейчас у «Альфа Таури» всё намного лучше, чем было на этом этапе год назад. Так что я очень рад.
Думаю, мы знаем, кто из наших соперников будет очень быстрым. У нас уже есть несколько идей. Мы понимаем, что сейчас у нас есть небольшие сложности, но надеемся, что сможем найти решение в ближайшие несколько дней. Очень надеюсь, что мы сможем участвовать в борьбе, особенно за хорошие очки», — приводит слова Гасли RaceFans.
Напомним, в 2021 году за Фаэнцу будет выступать также Юки Цунода. Гасли возьмёт на себя роль лидера команды. В минувшем сезоне он завоевал первую в карьере победу, а в общем зачёте занял 10-е место, набрав 75 очков. Что касается Цуноды, то японский пилот проведёт первый сезон в Ф-1. В минувшем году он выступал в Формуле-2, заняв в итоге третье место.
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