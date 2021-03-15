Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Вольф: неисправности «Мерседеса» на тестах не связаны с тем, проводили мы шейкдаун или нет

Вольф: неисправности «Мерседеса» на тестах не связаны с тем, проводили мы шейкдаун или нет
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о технических сложностях, возникших в первый день предсезонных тестов в Бахрейне.

«Я всегда беспокоюсь — иногда по веским причинам, иногда нет. Но предсезонные тесты — это всегда волнительно, потому что всегда найдётся волос в супе, какие-то недочёты, и нам приходится поработать в первые несколько дней.

Есть причины, по которым не так уж много команд выигрывают чемпионаты и тем более делают это несколько раз подряд. В команде нужно постоянно поддерживать увроень энергии и мотивации, а это не так просто.

Что касается обкатки, то если она проводится в правильных условиях, это позволяет понять немного больше. Но неисправности в первый день тестов не связаны с тем, проводили мы шейкдаун или нет.

Теперь мы будет изучать полученные данные. Попробуем понять, где мы показали хорошие результаты, а где нет, где полученные данные хорошо коррелируются с данными симуляций и полученными в аэротрубе, а где нет. Утро вечера мудренее», — приводит слова Вольфа пресс-служба Формулы-1.

Главный инженер «Мерседеса» высказался о неудаче команды в первый день тестов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021