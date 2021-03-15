Штайнер не исключил, что «Хаас» может занять последнее место в новом сезоне

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер не исключил, что команда может занять последнее место в новом сезоне.

«Такое возможно. Если это случится, нам нужно будет поработать над этим. Мы приняли решение сделать этот сезон переходным, так что нам придётся с этим разобраться. Мы решили сделать это, потому что для нас это лучший вариант. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед», — приводит слова Штайнера PlanetF1 со ссылкой на Sky Italia.

По итогам первого дня официальных предсезонных тестов пилоты команды показали едва ли не худшие результаты. Никита Мазепин по итогам сессии стал пятнадцатым, а Мик Шумахер — шестнадцатым. Новички Формулы-1 в протоколе опередили лишь Валттери Боттаса, который почти не имел возможности поработать на трассе из-за проблем с коробкой передач.