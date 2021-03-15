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Технический директор «Макларена»: удивлены, что мы единственная команда с таким диффузором

Технический директор «Макларена»: удивлены, что мы единственная команда с таким диффузором
Авто / Формула-1 0
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Технический директор «Макларена» Джеймс Ки рассказал о новой конструкции диффузора на их автомобилях.

«Это обычная идея, и на самом деле мы немного удивлены, что стали единственной командой с таким диффузором. Это лишь одна из многих особенностей, изменившихся за этот год.

Всегда приятно, когда команда придумывает уникальную идею, и заслуга полностью принадлежит тем, кто работал над аэродинамикой. Именно они поняли, что появилась возможность использовать новые правила таким образом.

Я полагаю, что это одна из наиболее заметных деталей, о которых много говорят, но в конечном итоге это просто часть сложной задней конструкции автомобиля. Я уверен, что об этом забудут к тому времени, когда мы вернёмся сюда через пару недель», — приводит слова Ки Motorsport.

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