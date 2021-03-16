Марко: у второго «Мерседеса» — «Астон Мартин» — были такие же проблемы с коробкой передач

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о проблемах «Мерседеса» на предсезонных тестах в Бахрейне.

«У второго „Мерседеса“ — »Астон Мартин" — были такие же проблемы с коробкой передач. «Мерседес» — очень сильная команда, а до первой гонки ещё две недели. Можно предположить, что эти проблемы в большей степени будут решены", — приводит слова Марко Motorsport Magazin.

Напомним, в первый день предсезонных тестов в Бахрейне пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время. Нидерландец проехал 139 кругов. При этом действующие чемпионы, «Мерседес», провалились. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал десятое время, а Валттери Боттас из-за технических проблем замкнул протокол.