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Зурер: Стролл может стать ориентиром для Феттеля

Зурер: Стролл может стать ориентиром для Феттеля
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер поделился мнением о перспективах гонщика «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Зурер считает, что Феттелю нужно внимательно отнестись к своему напарнику Лэнсу Строллу. Ранее Феттель рассказал, что во время предсезонных тестов столкнулся с техническими проблемами.

«У болида хорошая скорость, как и в прошлом году. Стролл может стать ориентиром для Себастьяна, особенно в квалификации. Не стоит забывать, что зачастую Стролл был быстрее Серхио Переса.

Но особенно во время гонок Феттель должен побеждать Стролла. Себастьян всегда был в этом силён», — цитирует Зурера GrandPX.

В прошлом сезоне Феттель выступал за «Феррари». В новом сезоне в «Астон Мартин» он сменит Серхио Переса, который перешёл в «Ред Булл».

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