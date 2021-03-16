Источник: мощность двигателя «Феррари» увеличилась на 40 л.с.

Стали известны новые неофициальные данные насчёт того, насколько мощнее стали двигатели «Феррари» в 2021 году. Как сообщает Formu1a.uno, мощность двигателя увеличится примерно на 40 л.с. Добиться существенного прогресса мотористам «Скудерии» удалось во время межсезонья.
Об увеличении мощности двигателя говорили и пилоты. В частности, об этом сообщали гонщики «Альфа Ромео» и «Хааса», а также руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.
Новый болид «Феррари» опробовала на тестах в Бахрейне. Там пилот команды Карлос Сайнс-младший показал третье время. Он уступил лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену и пилоту «Альфа Таури» Юки Цуноде. При этом пользователи обратили внимание на хитрое использование системы DRS Цунодой, благодаря чему он смог улучшить свои результаты.
- 16 марта 2021
-
10:51
-
09:43
-
00:24
- 15 марта 2021
-
22:47
-
21:43
-
20:24
-
19:27
-
17:51
-
16:48
-
16:19
-
15:44
-
14:16
-
13:02
-
12:18
-
11:30
-
10:18
-
09:22
-
00:59
- 14 марта 2021
-
23:58
-
22:37
-
22:17
-
22:07
-
21:58
-
21:42
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:20
-
21:07
-
20:49
-
19:21
-
19:07
-
18:58
-
17:58
-
17:00