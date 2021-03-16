Источник: мощность двигателя «Феррари» увеличилась на 40 л.с.

Стали известны новые неофициальные данные насчёт того, насколько мощнее стали двигатели «Феррари» в 2021 году. Как сообщает Formu1a.uno, мощность двигателя увеличится примерно на 40 л.с. Добиться существенного прогресса мотористам «Скудерии» удалось во время межсезонья.

Об увеличении мощности двигателя говорили и пилоты. В частности, об этом сообщали гонщики «Альфа Ромео» и «Хааса», а также руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

Новый болид «Феррари» опробовала на тестах в Бахрейне. Там пилот команды Карлос Сайнс-младший показал третье время. Он уступил лишь гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену и пилоту «Альфа Таури» Юки Цуноде. При этом пользователи обратили внимание на хитрое использование системы DRS Цунодой, благодаря чему он смог улучшить свои результаты.