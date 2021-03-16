В Формуле-1 сравнили быстрейшие круги Ферстаппена и Цуноды на тестах

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала новую запись в своём «инстаграме». В видео показаны круги пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноды. Они показали лучшее время во время тестов в Бахрейне.

«Проедьте вместе с голландским пилотом и японским новичком, которые отметились быстрейшими кругами в заключительный день тестов в Бахрейне», — говорится в подписи к видео в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.

Стоит напомнить, что многие любители Формулы-1 указали на хитрое использование системы DRS новичком «Альфа Таури» Цунодой. Он активировал режим гораздо раньше, чем это разрешается во время гонок. Вероятно, именно с этим связано такое время японца.