В Формуле-1 сравнили быстрейшие круги Ферстаппена и Цуноды на тестах
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала новую запись в своём «инстаграме». В видео показаны круги пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Альфа Таури» Юки Цуноды. Они показали лучшее время во время тестов в Бахрейне.
«Проедьте вместе с голландским пилотом и японским новичком, которые отметились быстрейшими кругами в заключительный день тестов в Бахрейне», — говорится в подписи к видео в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Формулы-1.
Стоит напомнить, что многие любители Формулы-1 указали на хитрое использование системы DRS новичком «Альфа Таури» Цунодой. Он активировал режим гораздо раньше, чем это разрешается во время гонок. Вероятно, именно с этим связано такое время японца.
Любители Формулы-1 уличили Цуноду в хитром использовании DRS во время тестов
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