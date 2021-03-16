Бинотто: в прошлом сезоне атмосфера в «Феррари» была непростой

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о настроении, которое царит в команде перед новым сезоном. В прошлом сезоне «Скудерия» заняла лишь шестое место в Кубке Конструкторов.

«Было очень тяжело, когда не добиваешься результатов, на которые рассчитываешь. Также нелегко из-за амбиций команды, они всегда самые большие, максимальные.

В прошлом сезоне атмосфера в команде была непростой, но мы оставались едиными, несмотря на плохие результаты. Мы продолжали упорно работать, чтобы прогрессировать.

Сейчас мы начинаем новый сезон с другими болидами. И у нас есть надежда. Атмосфера в команде сейчас намного лучше. В целом она хорошая, учитывая, что Карлос Сайнс и Шарль Леклер хорошо вписались в команду, они здорово ладят друг с другом», — приводит слова Бинотто Motorsport.