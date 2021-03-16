Палмер: «Ред Булл» начинает новый сезон в качестве фаворита, Ферстаппен просто летает

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер поделился мнением о готовности команд к новому сезону. После предсезонных тестов в Бахрейне Палмер назвал «Ред Булл» фаворитом.
«Для «Мерседеса» тесты сложились очень тяжело. Хэмилтону, как показалось, было совсем некомфортно за рулём болида. А у «Ред Булл» всё получилось наоборот. Их машина стала намного стабильнее по сравнению с болидом, который был в 2020 году. Задняя часть ведёт себя очень спокойно, что непривычно.
Такая стабильность должна сильно помочь Серхио Пересу, он будет чувствовать себя намного увереннее, чем в своё время Албон и Гасли. В конечном итоге это усилит давление на Ферстаппена.
«Ред Булл» начинает новый сезон в качестве фаворита. «Мерседес» тоже будет в лидерах, на тестах они явно скрывали информацию. Но даже с учётом этого видно, что пилотам «Мерседеса» некомфортно в новой машине, а Ферстаппен за рулём своего болида просто летает», — сказал Палмер на YouTube-канале Формулы-1.
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