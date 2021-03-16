Норриса шокировали результаты «Мерседеса» во время предсезонных тестов

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от предсезонных тестов Формулы-1, проходивших в Бахрейне. Норрис признался, что его шокировали результаты «Мерседеса».

«Мерседес проехал круг за 30 (1 минута и 30,025 секунды), у Хэмилтона было несколько разворотов, три или четыре. Всё это выглядело так, будто ему было тяжело.

Даже если бы там было 50 кг топлива или сколько там должно быть, болид «Мерседеса» выглядел не так хорошо и комфортно, как в прошлые годы.

Наверное, шок, что «Мерседес» не так хорош, как ожидалось. Но мы говорим о предсезонных тестах, всё подвешено в воздухе. Никто не знает, кто и что делает. Пока нам приходится лишь гадать, посмотрим, как будет дальше», — цитирует Норриса GPFans.