Р. Шумахер: создаётся впечатление, что на прошлогоднем «Мерседесе» сейчас ездит Ферстаппен

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о проблемах «Мерседеса» на предсезонных тестах, проходивших в Бахрейне.

«Я убеждён, что эти проблемы связаны с аэродинамикой. Болид ведёт себя иначе, чем раньше. Это видно и по общей картине, и по разворотам, которые были у Хэмилтона. Машина ведёт себя не так, как привык Льюис.

С чего нужно начать «Мерседесу»? Возможно, команде не очень подходят новые шины. Может, причина в чём-то другом. Но в любом случае эти проблемы — настоящий кошмар для «Мерседеса», ведь новый сезон стартует совсем скоро.

Пожалуй, я предположу, что на Гран-при Бахрейна «Мерседесу» будет совсем непросто. Создаётся впечатление, что на прошлогоднем «Мерседесе» сейчас ездит Макс Ферстаппен. Он отлично входит в повороты, машина ничего не заставляет корректировать рулём», — цитирует Шумахера Motorsport-Total.