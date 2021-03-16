Р. Шумахер: создаётся впечатление, что на прошлогоднем «Мерседесе» сейчас ездит Ферстаппен

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о проблемах «Мерседеса» на предсезонных тестах, проходивших в Бахрейне.
«Я убеждён, что эти проблемы связаны с аэродинамикой. Болид ведёт себя иначе, чем раньше. Это видно и по общей картине, и по разворотам, которые были у Хэмилтона. Машина ведёт себя не так, как привык Льюис.
С чего нужно начать «Мерседесу»? Возможно, команде не очень подходят новые шины. Может, причина в чём-то другом. Но в любом случае эти проблемы — настоящий кошмар для «Мерседеса», ведь новый сезон стартует совсем скоро.
Пожалуй, я предположу, что на Гран-при Бахрейна «Мерседесу» будет совсем непросто. Создаётся впечатление, что на прошлогоднем «Мерседесе» сейчас ездит Макс Ферстаппен. Он отлично входит в повороты, машина ничего не заставляет корректировать рулём», — цитирует Шумахера Motorsport-Total.
- 16 марта 2021
-
16:10
-
15:54
-
15:15
-
13:39
-
13:00
-
12:06
-
10:51
-
09:43
-
00:24
- 15 марта 2021
-
22:47
-
21:43
-
20:24
-
19:27
-
17:51
-
16:48
-
16:19
-
15:44
-
14:16
-
13:02
-
12:18
-
11:30
-
10:18
-
09:22
-
00:59
- 14 марта 2021
-
23:58
-
22:37
-
22:17
-
22:07
-
21:58
-
21:42
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:20
-
21:07