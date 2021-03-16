Марко: нашему Цуноде только 20 лет, но он показал потрясающее выступление

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко остался доволен выступлениями новобранца «Альфа Таури», члена программы «Ред Булл» Юки Цуноды на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне. Функционер назвал «потрясающей» работу японского спортсмена.

«Нашему Цуноде только 20 лет, и он провёл за рулём «Альфа Таури» только 1,5 дня. Но его выступление было потрясающим», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, в заключительный день официальных тестов Юки Цунода показал второе время, уступив лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Японец проведёт первый сезон в Ф-1, в минувшем сезоне он выступал в Формуле-2, где занял третье место в общем зачёте. В «Альфа Таури» Цунода заменил Даниила Квята.