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Марко: нашему Цуноде только 20 лет, но он показал потрясающее выступление

Марко: нашему Цуноде только 20 лет, но он показал потрясающее выступление
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко остался доволен выступлениями новобранца «Альфа Таури», члена программы «Ред Булл» Юки Цуноды на официальных предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне. Функционер назвал «потрясающей» работу японского спортсмена.

«Нашему Цуноде только 20 лет, и он провёл за рулём «Альфа Таури» только 1,5 дня. Но его выступление было потрясающим», — приводит слова Марко GPblog.

Напомним, в заключительный день официальных тестов Юки Цунода показал второе время, уступив лишь пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену. Японец проведёт первый сезон в Ф-1, в минувшем сезоне он выступал в Формуле-2, где занял третье место в общем зачёте. В «Альфа Таури» Цунода заменил Даниила Квята.

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