В Саудовской Аравии эффектно анонсировали показ городской трассы для Гран-при Формулы-1

В 2021 году в календарь Формулы-1 включены несколько новых этапов, в том числе, Гран-при Саудовской Аравии, проведение которого планируется 5 декабря. Первый в истории этап в этой ближневосточной стране пройдёт в Джидде на городской трассе.

Пресс-служба Министерства спорта Саудовской Аравии на официальной странице ведомства в «Твиттере» анонсировала демонстрацию трассы, на которой и будет проведён 22-й этап сезона-2021. В эффектном ролике сообщают, что полный показ городской трассы состоится 18 марта.

Соответствующее видео доступно на странице Министерства спорта Саудовской Аравии в «Твиттере».

Напомним, что правозащитники выступают против проведения этапа чемпионата мира Формулы-1 в Саудовской Аравии, также они призвали бойкотировать Гран-при и Льюиса Хэмилтона.