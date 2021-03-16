Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В Саудовской Аравии эффектно анонсировали показ городской трассы для Гран-при Формулы-1

В Саудовской Аравии эффектно анонсировали показ городской трассы для Гран-при Формулы-1
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

В 2021 году в календарь Формулы-1 включены несколько новых этапов, в том числе, Гран-при Саудовской Аравии, проведение которого планируется 5 декабря. Первый в истории этап в этой ближневосточной стране пройдёт в Джидде на городской трассе.

Пресс-служба Министерства спорта Саудовской Аравии на официальной странице ведомства в «Твиттере» анонсировала демонстрацию трассы, на которой и будет проведён 22-й этап сезона-2021. В эффектном ролике сообщают, что полный показ городской трассы состоится 18 марта.

Соответствующее видео доступно на странице Министерства спорта Саудовской Аравии в «Твиттере».

Напомним, что правозащитники выступают против проведения этапа чемпионата мира Формулы-1 в Саудовской Аравии, также они призвали бойкотировать Гран-при и Льюиса Хэмилтона.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021