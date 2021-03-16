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В ВАДА опровергли информацию о завершении расследования в отношении ливреи «Хааса»

В ВАДА опровергли информацию о завершении расследования в отношении ливреи «Хааса»
Авто / Формула-1 0

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опровергло информацию о завершении расследования в отношении ливреи «Хааса» в цветах российского флага, сообщает Formula1News.co.uk.

«ВАДА не завершило расследование в отношение этого вопроса, решение ещё не принято», — сказал источник в организации.

ВАДА заинтересовалось ливреей американской команды после того, как «Хаас» окрасил болид в цвета российского флага. Титульным спонсором команды в новом сезоне будет компания «Уралкалий».

Учитывая отстранение России от международных соревнований на два года из-за допинговых нарушений, возникли сомнения в легальности такой раскраски. Никита Мазепин, один из пилотов «Хааса», из-за отстранения будет вынужден выступать в качестве нейтрального спортсмена.

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