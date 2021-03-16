Лёб после 23 лет совместной работы расстался со своим штурманом

Девятикратный чемпион мира по ралли, ветеран автоспорта Себастьен Лёб принял решение прекратить сотрудничество со штурманом Даниэлем Элена. Об этом он рассказал на своей странице в «Твиттере». Гонщик отметил, что на такой шаг он решился вместе с командой.
После неудачи на предыдущем «Дакаре» Лёб жаловался на проблемы с навигацией.
«Время покажет, правильное ли это было решение. Но это никак не изменит мои отношения с Даниэлем», — приводит слова Лёба Dirtfish.com.
Сам Элена дал понять, что недоволен таким решением команды и пилота.
«Взглянем на цифры. В 2016 году мы выиграли на „Дакаре“ четыре этапа. Петерансель — три, Сайнс — два, Аль-Аттия — два. В том году мы выиграли наибольшее количество участков. Я не знаю как вести навигацию? Это был мой первый год на „Дакаре“. Да, в 2021 году я допустил ошибку на первом этапе, но не думаю, что мы ошибались больше, чем другие», — сказал Элена.
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