Ральф Шумахер высказался о неудаче Феттеля на тестах Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями о неудаче пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля на предсезонных тестах. Напомним, из-за технических проблем немец не смог полноценно поработать на трассе.

«Себастьяну Феттелю можно посочувствовать. Ещё в прошлом году стало ясно, что он чувствителен к команде, но ему также важно и верить в машину. Что произошло сейчас? Он не смог протестировать болид, не смог познакомиться с новыми системами, рулём. Теперь ему придётся садиться в совершенно новую машину. Он уже отмечал, что не совсем доволен рулём. Теперь он лишён возможности внести нужные коррективы», — приводит слова Ральфа Шумахера Speedweek.

Напомним, Себастьян Феттель проведёт первый сезон в «Астон Мартин».