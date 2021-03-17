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Марк Маркес впервые с июля 2020 года вернулся на трассу

Марк Маркес впервые с июля 2020 года вернулся на трассу
Авто / Мотогонки 0

Шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес впервые с июля 2020 года поработал на трассе. Титулованный испанец проводил тесты мотоцикла «Хонда» на автодроме в Барселоне.

Соответствующее видео доступно на странице Марка Маркеса в «Твиттере».

Напомним, Марк Маркес вынужден был пропустить весь минувший сезон. Уже на первом этапе чемпионата-2020 в Хересе испанец получил травму после падения. Через несколько дней после операции на правой руке он попробовал вернуться в седло, но лишь усугубил повреждения. В результате на лечение и реабилитацию у него ушёл практически год.

В отсутствие Марка Маркеса сезон-2020 получился конкурентоспособным. Чемпионом серии неожиданно стал другой испанец, 23-летний Жоан Мир.

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