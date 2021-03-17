Штайнер: Мазепину не будет отдаваться приоритет

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что ни у кого из пилотов команды не будет приоритета в новом сезоне. Так, оба гонщика команды будут иметь равные возможности и права. В новом сезоне за команду будут выступать немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин. Отец российского пилота, Дмитрий Мазепин, является владельцем компании «Уралкалий», титульного спонсора команды.
«Оба пилота в команде равны. Мистер Мазепин-старший также сказал: «У моего сына нет никаких преимуществ». «Уралкалий» является титульным спонсором, но у них нет прав диктовать, кому нужно отдавать приоритет. Такой подход не является спортивным, мы бы не пошли на это в любом случае.
У нас ещё никогда не было молодых пилотов в «Хаасе». Я очень удивлён, насколько хорошо они готовы», — цитирует Штайнера GrandPX со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.
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