С учётом состояния трассы Перес оказался на тестах быстрее Ферстаппена

Пресс-служба Формулы-1 обнародовала некоторые данные, которые были собраны во время предсезонных тестов в Бахрейне. Исходя из анализа собранных материалов, авторы пришли к выводу, что новичок «Ред Булл» Серхио Перес был вовсе не медленнее своего напарника Макса Ферстаппена, как следует из результатов тестов.

Для того чтобы прийти к такому выводу, авторы сравнили длинные серии кругов. Ферстаппен и Перес проводили тестовые заезды в разное время, когда условия были совершенно различными. На бумаге Ферстаппен оказался быстрее, но он проехал свой лучший круг, когда трасса находилась в лучшем состоянии. Как подсчитали в Формуле-1, во время длинной серии Переса трасса была на 2,86 секунды медленнее, чем когда на ней был Ферстаппен.

Если учитывать состояние дорожного покрытия, то Перес проехал круг даже быстрее. Так, его результат был на 0,6 секунды лучше, чем Ферстаппена, если скорректировать время в зависимости от состояния трассы. А при тренировке квалификаций Перес с учётом поправок на состояние трассы оказался быстрее на 0,167 с.