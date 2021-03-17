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На сайте Формулы-1 представили рейтинг команд по итогам предсезонных тестов

На сайте Формулы-1 представили рейтинг команд по итогам предсезонных тестов
Авто / Формула-1 0
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На официальном сайте Формулы-1 был опубликован прогноз на новый сезон. Рейтинг был составлен по итогам предсезонных тестов. Аналитики Формулы-1 считают, что в этом году сильнейшей командой станет «Ред Булл». На второе место они поставили «Мерседес», на третье — «Макларен».

Неожиданно высокую четвёртую строчку в рейтинге заняла «Альпин».

«Команда показала неизменно многообещающий темп на протяжении всех тестов, проводя большую часть времени недалеко от лидеров, при этом попав во множество заголовков из-за их гигантского верхнего воздухозаборника. Команда выглядела сильной как на высокой, так и на более низкой скоростях. При этом «Альпин», похоже, осталась примерно на том же уровне, что и в конце прошлого сезона. Это неплохо, потому что тогда им удалось завоевать три подиума», — объясняют анатилики.

Последнее место в списке занял «Хаас», за который будет выступать россиянин Никита Мазепин.

«Похоже, автомобиль VF-21 за зиму получил наименьшее развитие, к тому же он не будет обновляться в течение всего сезона, в то время как новички Мик Шумахер и Никита Мазепин, что неудивительно, наименее опытные в сетке», — говорится в тексте.

Рейтинг команд в сезоне-2021 по версии сайта Формулы-1

1. «Ред Булл»
2. «Мерседес»
3. «Макларен»
4. «Альпин»
5. «Феррари»
6. «Альфа Таури»
7. «Астон Мартин»
8. «Альфа Ромео»
9. «Уильямс»
10. «Хаас»

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