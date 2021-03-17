Штайнер: не могу сказать, что «Феррари» сделала большой шаг вперёд в плане моторов

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил эффективность нового двигателя «Феррари».

«Я бы сказал, они сделали средний шаг вперёд. Не могу сказать, что это большой шаг. Иначе я бы показал, что очень рад, но пока не могу этого сделать. В автоспорте никогда не бывает достаточно. Если ты говоришь, что этого достаточно, значит, что-то не так.



Двигатель стал лучше, но мы не знаем, какая ситуация у других производителей. У меня нет их номеров. Я доверяю «Феррари», когда мне говорят, что мотор стал лучше», — приводятся слова Штайнера в «Твиттере».

В новом сезоне за команду будут выступать немец Мик Шумахер и россиянин Никита Мазепин. Ожидается, что в 2021 году американская команда будет одним из главных аутсайдеров чемпионата.