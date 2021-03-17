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Перес: соперничество с Ферстаппеном — большой вызов, но мне нечего терять

Перес: соперничество с Ферстаппеном — большой вызов, но мне нечего терять
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о напарнике Максе Ферстаппене.

«С тех пор как я узнал, что перейду в «Ред Булл», понимал, что мне предстоит большой вызов — столкнуться с Максом. Честно говоря, не произошло ничего удивительного — я просто узнал, что он очень сильный пилот, и это будет серьёзным вызовом для меня самого.

Но это то, чего я хотел. Я хотел соперничать с лучшими в этом виде спорта. Так что это большой вызов и отличная возможность, которую я с нетерпением жду. Мне нечего терять. Мне повезло, у меня фантастическая карьера, так что, что бы ни случилось дальше — это здорово», — приводит слова Переса пресс-служба Формулы-1.

На предсезонных тестах с учётом состояния трассы Перес оказался быстрее Ферстаппена.

С учётом состояния трассы Перес оказался на тестах быстрее Ферстаппена
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