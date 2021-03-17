Карлос Сайнс: не верю ничему, что говорят о «Мерседесе» или других командах
Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс оценил готовность команд к новому сезону по итогам предсезонных тестов.
«Ред Булл» выглядит хорошо. «Макларен», я уверен, включится в борьбу, потому что с меньшим по размеру мотором можно улучшить аэродинамику и получить больше мощности. Так что «Макларен» наверняка сделает шаг вперёд. «Альпин» тоже выглядит неплохо. Нужно посмотреть, что сможет сделать «Феррари». Но всё равно придётся подождать первой гонки.
Проблемы «Мерседеса»? Я не верю ничему, что говорят о «Мерседесе» или других командах. Слишком рано что-то говорить», — приводит слова Сайнса Mundo Deportivo.
В последний день тестов в Бахрейне Сайнс едва не столкнулся с пилотом «Альфа Ромео» Кими Райкконеном.
Видео: Райкконен и Сайнс в последний момент избегают аварии на тестах Формулы-1
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