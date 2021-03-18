Леклер: не думаю, что «Феррари» сможет бороться за чемпионство в новом сезоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что его команде будет сложно бороться за чемпионство в новом сезоне. Предыдущий сезон в Формуле-1 «Скудерия» провалила, заняв лишь шестое место в Кубке конструкторов.

«Нужно быть реалистами. Мы хотим улучшить результаты по сравнению с прошлым сезоном, но чудес не будет. Хоть я и надеюсь на это, но не думаю, что мы сможем бороться за чемпионский титул.

Пока ещё по-прежнему слишком рано, чтобы говорить о возможностях нового болида.

Конечно, я выступаю, чтобы побеждать. Когда я говорил о намерении вернуть «Феррари» на вершину, это была среднесрочная и долгосрочная цель. Речь не шла о чемпионате 2021 года.

Технический регламент пока не позволяет нам доработать машину так, как мы бы хотели. Новый болид не является революционных, скорее это эволюционная модель предыдущего», — цитирует Леклера La Gazzetta dello Sport.