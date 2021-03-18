Чемпион Ф-1 Хилл вспомнил, как его отправили на курсы для водителей за превышение скорости

Бывший пилот Формулы-1 Деймон Хилл рассказал, что ему пришлось посетить курсы для водителей после того, как он превысил скорость. Легенда Формулы-1 попался на камеру с превышением, из-за чего ему выписали штраф, а также отправили на курсы. Когда он пришёл на занятия, то вписал вместо имени слово «Чемпион».

«Там были люди, которые в чём-то провинились. Мы сидели в комнате, нам объяснили, что мы допустили ошибку. Нам сказали: «Некоторые люди не хотят, чтобы кто-то знал, что они нарушили правила. Поэтому вы можете написать любое имя на своих бэйджиках. Тогда я вписал «Чемпион», что было немного нагло. Я думаю, что люди и так знали, кто я, все смотрели на меня.

Там была камера. Я снижал скорость перед въездом в населённый пункт, но всё равно ехал слишком быстро. Был ещё один случай, я превысил скорость в 3 утра где-то на трассе, где вообще никого не было. Как мне кажется, то наказание было жестоким, но, конечно, надо придерживаться правил», — цитирует Хилла DailyMail со ссылкой на Jools and Jim’s Joyride подкаст.

По словам британца, ему пришлось посещать курсы вскоре после того, как он выиграл чемпионат в 1996 году в составе «Уильямса».