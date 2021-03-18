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Мазепин: какое преимущество будет у Шумахера? Надеюсь, очень маленькое

Мазепин: какое преимущество будет у Шумахера? Надеюсь, очень маленькое
Авто / Формула-1 0

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от дебютной гонки в Формуле-1 и борьбы с напарником Миком Шумахером. У немца есть опыт вождения автомобилей Ф-1, так как раньше он был пилотом академии «Феррари».

«Какое преимущество будет у Шумахера? Нет смысла гадать, пока на этот вопрос нельзя ответить. Надеюсь, очень маленькое. Но мне нечего сказать, потому что это не изменит мою ситуацию, и я здесь, чтобы показать свой максимум.

Я готов к дебюту, но если мне предложат провести 10 минут на трассе, я никогда не откажусь. Такова природа Формулы-1, мира, в котором мы сейчас живём. Думаю, я нахожусь в неплохой позиции, чтобы начать свою карьеру в Формуле-1», — приводит слова Мазепина RaceFans.

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