Мазепин: какое преимущество будет у Шумахера? Надеюсь, очень маленькое

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от дебютной гонки в Формуле-1 и борьбы с напарником Миком Шумахером. У немца есть опыт вождения автомобилей Ф-1, так как раньше он был пилотом академии «Феррари».

«Какое преимущество будет у Шумахера? Нет смысла гадать, пока на этот вопрос нельзя ответить. Надеюсь, очень маленькое. Но мне нечего сказать, потому что это не изменит мою ситуацию, и я здесь, чтобы показать свой максимум.



Я готов к дебюту, но если мне предложат провести 10 минут на трассе, я никогда не откажусь. Такова природа Формулы-1, мира, в котором мы сейчас живём. Думаю, я нахожусь в неплохой позиции, чтобы начать свою карьеру в Формуле-1», — приводит слова Мазепина RaceFans.