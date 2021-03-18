Шарль Леклер: «Макларен» выглядит весьма впечатляюще
Бывший гонщик Формулы-1, эксперт RTL Кристиан Даннер и пилот «Феррари» Шарль Леклер поделились мнением об успехах «Макларен» в преддверии нового сезона.
«У меня есть впечатление, что «Ред Булл» будет очень сильным соперником для «Мерседеса» в этом году. «Макларен» тоже выглядит весьма впечатляюще», — приводит слова Леклера GrandPX.news со ссылкой на Codesport Monaco.
«Наибольшее впечатление на меня произвёл «Макларен». Риккардо отлично смотрелся, несмотря на то что у него было очень мало времени, чтобы приспособиться к «Макларену». Он проделал невероятную работу. Мгновенно приспособиться к машине очень сложно, но не невозможно, и он это показал», — приводит слова Даннера источник со ссылкой на F1Maximaal.
Леклер: не думаю, что «Феррари» сможет бороться за чемпионство в новом сезоне
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