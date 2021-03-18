Рассел: думаю, в этом году Норрис многих удивит

Пилот «Уильямса» Джордж Рассел поделился мнением о соотечественнике Ландо Норрисе, выступающем за «Макларен».
«Даниэль Риккардо — сложный напарник, но я думаю, что в этом году Ландо многих удивит. Это его третий сезон в Формуле-1, и всё это время он провёл в «Макларене». Он знает команду, инженеров, машину. Даниэль будет бороться с напарником, но Ландо очень быстрый, и у него большой опыт в команде», — приводит слова Рассела GrandPX.news.
Помимо этого, Рассел оценил шансы «Уильямс»: «В худшем случае мы останемся там же, где были в прошлом году. Но даже тогда мы были в лучшей форме, чем в сезоне-2019. «Феррари» добилась прогресса в плане мотора, так что наши соперники станут лучше. В лучшем случае мы будет соревноваться с другими командами в середине пелотона».
- 18 марта 2021
-
14:45
-
13:54
-
12:19
-
11:29
-
10:22
-
09:36
- 17 марта 2021
-
23:24
-
22:55
-
19:57
-
18:58
-
17:59
-
16:48
-
15:23
-
14:42
-
13:14
-
12:08
-
11:37
-
10:48
-
09:45
-
00:59
- 16 марта 2021
-
23:33
-
23:00
-
21:49
-
20:28
-
19:29
-
18:42
-
17:27
-
16:10
-
15:54
-
15:15
-
13:39
-
13:00
-
12:06
-
10:51
-
09:43