Рассел: думаю, в этом году Норрис многих удивит

Пилот «Уильямса» Джордж Рассел поделился мнением о соотечественнике Ландо Норрисе, выступающем за «Макларен».

«Даниэль Риккардо — сложный напарник, но я думаю, что в этом году Ландо многих удивит. Это его третий сезон в Формуле-1, и всё это время он провёл в «Макларене». Он знает команду, инженеров, машину. Даниэль будет бороться с напарником, но Ландо очень быстрый, и у него большой опыт в команде», — приводит слова Рассела GrandPX.news.

Помимо этого, Рассел оценил шансы «Уильямс»: «В худшем случае мы останемся там же, где были в прошлом году. Но даже тогда мы были в лучшей форме, чем в сезоне-2019. «Феррари» добилась прогресса в плане мотора, так что наши соперники станут лучше. В лучшем случае мы будет соревноваться с другими командами в середине пелотона».