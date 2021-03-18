Никита Мазепин показал шлем, в котором будет выступать в дебютном сезоне в Ф-1
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал шлем, в котором будет выступать в новом сезоне. Россиянин дебютирует в Формуле-1. Его напарником в новом сезоне будет ещё один новичок, Мик Шумахер.
Шлем Мазепина будет оранжевым. На нём нанесены надписи «Хаас» и «Уралкалий». Российская компания является титульным спонсором команды, а отец Мазепина — владельцем предприятия.
Прошлый сезон Мазепин провёл в чемпионате Формулы-2. По его итогам россиянин одержал две победы в гонках и занял пятое место в личном зачёте серии.
Ещё до дебюта в «Хаасе» Мазепин попал в неприятную историю. Россиянин выложил в «сториз» неоднозначное видео, на котором в шутку пристаёт к девушке. После этого его начали жёстко критиковать в социальных сетях.
В «Хаасе» опубликовали круг Мазепина с бортовой камеры
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