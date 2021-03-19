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Мазепин: убрал российский флаг со шлема по очевидным причинам

Мазепин: убрал российский флаг со шлема по очевидным причинам
Авто / Формула-1 0
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Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал о своём новом шлеме.

«В целом он очень похож на те шлемы, которые были у меня во время выступлений в Формуле-2. Мне пришлось убрать российский флаг по очевидным причинам, но, помимо этого, всё осталось прежним. Я оставил оранжевый цвет, потому что использовал его на протяжении всей гоночной карьеры. Добавил номер 9 — мой номер в Формуле-1.

Интересный момент — это левая сторона шлема. На ней спрятан мой логотип, перетекающий на заднюю часть шлема. Наверху по обыкновению расположены логотипы «Хааса» и спонсоров. Сзади — моё прозвище Maz, которое появляется на табло, и надпись «вера» — небольшое напоминание о том, что вера в успех важна так же, как и сам успех. Эта надпись всегда была на моих шлемах и помогала мне в сложные моменты», — сказал Мазепин.

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