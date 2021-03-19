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Тост: во время тестов Цунода слишком рано активировал DRS

Тост: во время тестов Цунода слишком рано активировал DRS
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о выступлении пилота Юки Цуноды на предсезонных тестах в Бахрейне, где его уличили в хитром использовании системы DRS.

«Юки всё ещё новичок. Обычно DRS работает автоматически, и во время тестов он активировал её слишком рано. В будущем такого не повторится.

Нужно быть осторожными. Мы не знаем, как обстоят дела в других командах, но наши машины работают достаточно хорошо, это факт. Оба пилота в хорошей форме, особенно Юки выглядел очень убедительно.

Наблюдал за ним на трассе, и когда он затормозил на первом повороте, я подумал: «Боже, откуда у него столько сил, чтобы так сильно снизить скорость?» Юки жёсткий. Этот парень — настоящий монстр, и это хорошо.

«Мерседес» и «Ред Булл» пока впереди, это факт. Если с ними ничего не случится и всё пойдёт по плану, нам будет сложно побеждать в гонках. Но иногда финишировать в топ-5 должно быть вполне возможным», — приводит слова Тоста GrandPX.news со ссылкой на Sky Deutschland.

Любители Формулы-1 уличили Цуноду в хитром использовании DRS во время тестов
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