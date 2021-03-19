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Вольф: в отличие от «Ред Булл» мы всё говорим на треке

Вольф: в отличие от «Ред Булл» мы всё говорим на треке
Авто / Формула-1 0

Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о главе «Ред Булл» Кристиане Хорнере.

«Кристиан любит немного погалдеть, но мы делаем это чуть-чуть по-другому. Мы концентрируемся на себе и не особо смотрим по сторонам. Мы всё говорим на треке», — сказал Вольф в трейлере третьего сезона Drive to Survive.

Третий сезон сериала будет посвящён сезону-2020, события которого ознаменовались негативным влиянием пандемии коронавируса. Документальный сериал вышел в 2018 году. Авторы проекта показывают эксклюзивные кадры, сделанные во время гонок. Каждый сезон состоит из 10 серий.

Во время предсезонных тестов в Бахрейне были выявлены некоторые проблемы с новой машиной «Мерседеса». В команде признали, что команде предстоит проделать большую работу, чтобы понять их причины.

В «Мерседесе» признали, что пока не понимают причины проблем с болидом
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