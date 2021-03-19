Зурер — о проблемах «Астон Мартин»: Феттель пострадал больше всех
Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер поделился мнением о результатах «Астон Мартин» на предсезонных тестах в Бахрейне. По его мнению, больше всего от проблем автомобиля пострадал пилот Себастьян Феттель.
«Больше всего проблем было у «Астон Мартин». Они не меняли поставщика моторов, как «Макларен», и тем не менее у них обнаружились всевозможные проблемы. Может быть, им просто не повезло, но забавно, что у «Макларен» вообще не было проблем, а у «Астон Мартин» многое пошло не так. Это заставляет задуматься.
Феттель пострадал больше всех. Стролл смог проехать свои круги. В субботу он достаточно много проехал. Машина неплохая, но у Феттеля это не сработало», — приводит слова Зурера GPBlog со ссылкой на Formel1.de.
Зурер: Стролл может стать ориентиром для Феттеля
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